Sainz weigert te spreken over een silly season

Carlos Sainz is nog altijd op zoek naar een nieuwe werkgever voor 2025. Hij speelt een belangrijke rol in het silly season, want veel teams hengelen naar zijn handtekening. Sainz zelf is niet van mening dat er een silly season gaande is, en hij wijst naar de weinige kansen voor talenten.

Sainz vertrekt na dit seizoen bij het team van Ferrari. Na dit seizoen zal hij worden vervangen door Lewis Hamilton, en dat betekent dat hij op zoek moet gaan naar een nieuwe werkgever. Hij is zeker niet de enige, want veel coureurs lopen uit hun contract. Opvallend genoeg worden slechts weinig nieuwe namen in verband gebracht met een zitje, alleen Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman en Jack Doohan worden genoemd.

Sainz wil het dan ook niet hebben over een silly season. De Spanjaard was te gast in de Spaanstalige podcast 'Nude Project' en daar brak hij een lans voor jonge coureurs: "Er rijden nu twintig coureurs in de Formule 1. Volgend jaar komen daar waarschijnlijk slechts twee nieuwe gezichten bij. Dat betekent dat achttien gasten gewoon weer op hun plek kunnen blijven zitten. Kun ja nagaan hoe klein de kans is dat jij één van dien negentien- of twintigjarige coureurs bent die de kans krijgt om door te schuiven naar de Formule 1."