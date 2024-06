Lawson looft Verstappen: "Lekker als ze je daarom haten"

Max Verstappen heeft momenteel de leiding in het wereldkampioenschap stevig in handen. De voorsprong van Red Bull is kleiner dan voorheen, maar Verstappen blijft de snelste. Liam Lawson maakt het van dichtbij mee, en hij stelt dat Verstappen zich nergens druk om maakt.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij begon op een uiterst dominante wijze aan het huidige seizoen, maar de voorsprong van Red Bull is als sneeuw voor de zon verdwenen. De concurrentie klopt op de deur, maar Verstappen blijft sterk presteren. In een regenachtig Canada hield hij anderhalve week geleden het hoofd koel en kwam hij als winnaar over de streep.

Liam Lawson is de reservecoureur van de Red Bull-teams, en hij maakt Verstappen van dichtbij mee. De Nieuw-Zeelander is onder de indruk, zo laat hij weten aan talkSPORT: "Het is in mijn ogen wel duidelijk dat hij niet te veel zit met wat mensen over hem denken. Ik denk dat het eigenlijk best lekker is als je gehaat wordt om het feit dat je zoveel races wint. Hij maakt zich er niet druk om. Hij wordt bovendien gesteund door een enorme schare fans, dus op dat vlak hoeft hij zich ook helemaal geen zorgen te maken. Max is één van de mentaal sterkste coureurs op de grid, misschien wel de sterkste."