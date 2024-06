Berger heeft medelijden met Sainz: "Heel erg jammer"

Carlos Sainz is nog altijd op zoek naar een nieuwe werkgever voor 2025. De Spanjaard krijgt geen contractverlenging bij Ferrari, en alle topstoeltjes lijken inmiddels te zijn vergeven. Gerhard Berger leeft mee met Sainz, maar hij toont ook begrip voor de keuze van Ferrari.

Ferrari heeft er immers voor gekozen Lewis Hamilton vast te leggen voor 2025. De Britse zevenvoudig wereldkampioen verlaat na dit seizoen het team van Mercedes. Het is een enorme transfer, maar het gaat wel ten koste van Sainz. De Spanjaard laat elk raceweekend zien dat hij zeer goed in vorm is, maar de kans is klein dat hij volgend jaar in een winnende auto zit. Red Bull heeft al een keuze gemaakt en Mercedes lijkt geen mogelijkheid te zijn. Sainz wordt hierdoor nu in verband gebracht met Audi en Williams.

Oud-coureur Gerhard Berger leeft mee met Sainz. De Oostenrijker vindt het jammer, want Sainz verkeert nog steeds in een goede vorm. In een interview met het Duitse Bild legt Berger zijn mening over dit onderwerp uit: "Het is heel erg jammer. Ik heb wel een beetje medelijden met Carlos, want hij staat vrijwel op één lijn met Leclerc. Maar Ferrari heeft voor Hamilton gekozen, en hij moet voor een nieuwe dynamiek gaan zorgen. Lewis zal zeker een paar belangrijke technici meenemen die Ferrari nodig heeft, waaronder Adrian Newey."