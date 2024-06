Norris past mindset niet aan na eerste zege

Lando Norris is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Brit vecht mee om de topposities en in Miami wist hij eindelijk een Grand Prix te winnen. Het was een enorme opluchting voor Norris, maar zijn mindset is hetzelfde gebleven in de races daarna.

Het team van McLaren heeft dit seizoen weer een aantal grote stappen gezet. De Britse renstal heeft aansluiting gevonden bij Red Bull Racing, en samen met Ferrari en Mercedes willen ze de Oostenrijkers nu uitdagen. Norris slaagde daar in Miami in door de race op zijn naam te schrijven. In de races daarna vocht hij weer mee om de zege, en leek hij haast teleurgesteld te zijn met zijn tweede plek in Canada.

Mindset

Hij blijft dan ook hongerig, en daar is hij ook heel erg duidelijk over. Norris stelt in gesprek met de internationale media dat hij zich nu kan focussen op een ander gevecht: "Mijn mindset is nog steeds hetzelfde! Eigenlijk is er niet veel veranderd sinds die overwinning, want ik heb mijn best gedaan om alles hetzelfde te houden. Ik denk dat je, zodra je te veel probeert te veranderen, de druk of zenuwen waarschijnlijk begint te voelen. Maar ik doe nog altijd hetzelfde, ik rijd mijn rondjes, kijk naar de data en probeer alleen maar sneller te worden. Daar verandert niets aan, want je strijdt altijd om een betere positie."

Verandering

Norris geeft eerlijk toe dat hij niet weet waarom hij ineens veel moet veranderen na zijn eerste zege. De Brit haalt er zijn schouders over op: "Het zal vast wel gepaard gaan met zenuwen of een grotere druk op je schouders, vooral als je tijdens de kwalificatie het snelste rondje wil rijden of iets in die richting. Maar tegelijkertijd zou het eigenlijk niet zoveel moeten veranderen, toch?"