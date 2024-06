Rossi-mania op Le Mans: MotoGP-legende de absolute smaakmaker

Vandaag gaat de 24 uur van Le Mans van start. Op het Circuit de la Sarthe verschijnen veel coureurs van naam en faam aan de start. Elke coureur krijgt genoeg aandacht, maar er is één coureur die extra in de spotlights staat. Wie dat is? Motorsportlegende Valentino Rossi.

Het startveld in Le Mans is een soort goed gevulde groentesoep. Uit alle uithoeken van de wereld reizen er coureurs af naar het circuit in Frankrijk. Op de startlijst staan mannen, en vrouwen, die hun strepen hebben verdiend in allerlei takken van de autosport. Jenson Button werd in 2009 wereldkampioen in de Formule 1, Alex Palou is de regerend kampioen in de IndyCar en ook huidig IndyCar-coureurs Scott Dixon, Callum Ilott en Nolan Siegel staan aan de start.

De lijst met opvallende namen eindigt daar niet. Regerend Super Formula-kampioen Ritimo Miyata neemt bijvoorbeeld ook deel, terwijl ook grote jongens zoals André Lotterer, Kamui Kobayashi, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Mick Schumacher, Robert Kubica, Stoffel Vandoorne en Felipe Drugovich aan de start staan.

Schaduw

Al deze coureurs staan echter in de schaduw van de derde coureur van de BMW M4 van Team WRT. Wie dat is? Valentino Rossi. De Italiaan is een grootheid in de racerij, maar dan wel op twee wielen. De naam Rossi is voor eeuwig verbonden aan de MotoGP, hij is de Pelé van de tweewielers. Weinig mensen hebben zoveel successen gekend op de motorfiets, maar toch kiest Rossi er tegenwoordig voor om met vier wielen te rijden.

Rossi heeft zijn autosport-ambities nooit onder stoelen of banken gestoken. Eerder deze eeuw was hij zelfs dicht bij een zitje in de Formule 1. In 2006 werkte hij een aantal officiële tests af voor Ferrari, maar hij maakte toch de keuze om in de MotoGP te blijven. Toch gingen veel mensen er vanuit dat ‘The Doctor’ ooit zijn geluk zou gaan beproeven in de autosport.

Ongemak

Na zijn MotoGP-loopbaan maakte hij dan ook de overstap naar de auto’s. Hij koos voor de GT’s en hij komt op Le Mans dan ook uit in de nieuwe LMGT3-klasse. Samen met Maxime Martin en Ahmad Al Harthy bestuurt hij een BWM. Het startnummer? 46.

Op Le Mans barstte er een soort Rossi-mania los. Het zorgde zelfs voor veiligheidsrisico's tijdens een handtekeningensessie. Rossi’s teamgenoot Al Harthy liet aan Motorsport.com weten dat hij niet wist wat hij zag: “Ik heb nog nooit zoiets gezien! Het werd zelfs een beetje ongemakkelijk. Je ziet wel eens grote artiesten optreden en dan zie je hoe het publiek begint te duwen. Ik dacht niet dat ik dat ooit recht voor mijn neus zou zien.”

Ervaring

Rossi zelf blijft rustig onder de druk. Hij beschikt zeker over de nodige stuurmanskunsten, en hij kent het Circuit de la Sarthe ook een beetje. Al Harthy en Martin hoeven zich weinig zorgen te maken. Hun superster-teamgenoot heeft genoeg ervaring, ook in langeafstandsraces. Rossi reed in de voorgaande jaren namelijk ook de 12 uur van Bathurst en de 24 uur van Spa-Francorchamps. Wat hij dit weekend ook doet, de camera’s zullen hem volgen. Rossi, een motorheld die alle aandacht naar de vierwielers brengt.