Verstappen droomt van Le Mans: "Al gesprekken gevoerd"

Vandaag gaat de 24 uur van Le Mans weer van start. Op de deelnemerslijst staan veel coureurs met een verleden in de Formule 1. Ook vanuit het huidige veld van de koningsklasse bestaat er veel interesse in de 24 uur van Le Mans, Max Verstappen stelt dat hij zelfs al een aantal gesprekken heeft gevoerd.

Verstappen heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij veel interesse heeft in Le Mans. De Nederlandse regerend wereldkampioen Formule 1 is een groot fan van de enduranceracerij en hij heeft dan ook deel genomen aan meerdere virtuele langeafstandsraces. Hij rijdt nu nog in de Formule 1, maar daarna wil hij zijn dromen in andere klassen gaan naleven. De Hypercars hebben zijn interesse in ieder geval wel getrokken.

Sfeer

In Canada werd Verstappen weer gevraagd naar zijn interesse in Le Mans. De Red Bull Racing-coureur twijfelt er niet aan als hij naar Le Mans wordt gevraagd door Motorsport.com: "Ik wil die race absoluut een keertje gaan rijden. Ik weet nog dat ik een jaar of twaalf was en mijn vader op Le Mans reed, eerst in de LMP2 en een jaar later in de LMP1. Op dat moment was ik natuurlijk nog een kind, maar de sfeer was fantastisch. Het teamaspect vind ik ook mooi, want je doet het zeker niet alleen. Je moet samenwerken met je teamgenoten en qua set-up een compromis vinden die voor alle coureurs werkt."

Kansen

Verstappen hoopt dus in de nabije toekomst een keertje aan de start te kunnen verschijnen op het Circuit de la Sarthe. Deelnemende teams weten dat ook, en volgens Verstappen is hij dan ook al een paar keer benaderd: "Ik volg de sport best wel en ik heb ook al een paar gesprekken gevoerd. Natuurlijk word je gecontracteerd door bepaalde mensen, maar het moet wel goed uitkomen en ik wil me niet haasten in een beslissing."