Steiner stelt dat hij Perez naar Haas probeerde te halen

Sergio Perez verlengde vorige week zijn contract bij het team van Red Bull Racing. Het nieuws kwam niet als een verrassing, maar de prestaties van Perez vallen momenteel wel tegen. Günther Steiner stelt dat Max Verstappen misschien een rol heeft gespeeld bij de contractverlenging, en dat hij gesprekken voerde om Perez naar Haas te halen.

Perez blijft dit jaar ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. Terwijl Verstappen vecht om de zeges, worstelt Perez in het middenveld. In Monaco en Canada viel de Mexicaan uit na crashes. Afgelopen weekend in Canada spinde hij en reed hij vervolgens door met een beschadigde achtervleugel. Dit kwam hem op een gridstraf te staan voor de aanstaande Spaanse Grand Prix. Het is het volgende hoofdstuk in een jammerlijk seizoen voor Perez.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner leeft mee met Perez. De uitgesproken Italiaan begrijpt niet helemaal waarom Red Bull voor een contractverlenging heeft gekozen. In de podcast 'Vankah Hours' doet Steiner een opvallende onthulling: "Ik waardeer en respecteer Sergio. Ik heb een paar keer met hem gesproken over of hij misschien naar Haas wilde komen. Maar op dit moment is hij aan het worstelen. Ik denk wel dat ze blij met hem zijn. Misschien heeft Max gezegd dat hij Sergio wil behouden, omdat hij anders vertrekt. Je weet niet hij een clausule in zijn contract heeft staan."