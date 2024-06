Marko trots: "Max verhoogde snelheid op het juiste moment"

Max Verstappen reed afgelopen weekend in Canada weer een razendsnelle race. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur versloeg zijn concurrenten na een spannende strijd. Helmut Marko was onder de indruk en hij stelt dat Verstappen op het juiste moment zijn snelheid verhoogde.

Red Bull heeft een aantal lastige raceweekenden achter de rug. In Miami, Imola en Monaco werd duidelijk dat Red Bull enorm veel moeite heeft met de kerbstones en de hobbels. De voorsprong van Red Bull verdween als sneeuw voor de zon, en Verstappen moest weer ouderwets vechten voor zijn positie. In Canada deed hij dat goed door op een natte baan het hoofd koel te houden en de sterke Lando Norris en George Russell te verslaan.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is enorm tevreden met de prestaties van Verstappen in Canada. De Oostenrijker wijst naar Verstappens race-inzicht bij Speedweek: "Hij verhoogde op het juiste moment de snelheid. Max is een echte meester in het tempo bepalen. Hij heeft een perfect instinct over hoe de race verloopt. Het beste voorbeeld was na de pitstop. Hij reed toen zo snel weg bij Lando Norris, dat de Engelse McLaren-coureur geen kans had om de achtervleugel plat te leggen en de aanval te openen. Dat was echt het beslissende moment."