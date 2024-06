'Teams eisen verbetering na grote problemen in Canada'

De Canadese Grand Prix was afgelopen weekend een enorm spektakelstuk. Er gebeurde zeer veel op het Circuit Gilles Villeneuve, en de fans zaten op het puntje van hun stoel. Achter de schermen ging er echter van alles mis, en daar waren de teams niet zo blij mee.

Het circuit in Montreal is zeer populair onder de fans en de coureurs, maar afgelopen weekend zorgde het ook voor ergernis. De baan ligt op een kunstmatig eiland in de Saint Lawrence-rivier, en dat zorgde afgelopen weekend voor problemen. Volgens Motorsport.com was de baan op vrijdag en zaterdag amper te bereiken met de auto. Volgens het medium stond het verkeer op zo vast, dat de toegangswegen naar de brug werden afgesloten.

Er zou een haperende communicatie zijn geweest tussen de organisatie en de lokale politie, en dat zorgde dan ook voor problemen. Er ging echter nog meer mis, zo kreeg de organisatie een berisping voor het feit dat de fans te vroeg de baan betraden. Maar er ging meer mis, de commentaarposities kampten met lekkages, parkeerterreinen veranderden in modderpoelen en de hospitality's van de teams voldeden niet meer aan de eisen van de teams. Volgens Motorsport.com eisen de teams verbetering en heeft Formule 1-CEO Stefano Domenicali zijn excuses aanbieden.