FIA staat open voor gesprekken met teams over 2026-regels

Autosportfederatie FIA presenteerde eerder deze week de regels voor 2026. Het document bevatte de details van de nieuwe technische reglementen, en de teams maken zich een beetje zorgen. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis stelt dat er zeker nog dingen aan kunnen worden gepast.

Maandenlang ging het over de technische regels voor 2026. De motorregels waren al een tijdje duidelijk, maar de verwachtingen van de technische regels waren ook hoog. De FIA presenteerde de plannen op donderdag, en ze zetten in op lichtere auto's met onder meer de terugkeer van actieve aerodynamica. De teams maken zich een beetje zorgen, de meest gehoorde kritiek is dat de auto's in 2026 te snel zullen zijn op de rechte stukken en te langzaam in de bochten.

FIA single-seater directeur Nikolas Tombazis stelt dat er zeker nog gesproken kan worden over aanpassingen. Het World Motor Sport Council moet de plannen ook nog goedkeuren en Tombazis wordt geciteerd door Motorsport.com: "We bevinden ons zeker niet in de uiteindelijke fase van de regels en er zijn zeker ook nog dingen die we moeten bespreken met de teams. We zijn ons net zo bewust van sommige zorgen op het gebied van downforce of snelheden op rechte stukken. Dit zijn zaken die we classificeren als aanpassingen die nog moeten plaatsvinden."