Horner duidelijk voor Perez: "Hij weet wat er op het spel staat"

Sergio Perez stelde afgelopen weekend flink teleur in Canada. Na een rampzalige kwalificatie ging het ook niet bepaald goed in de race op het Circuit Gilles Villeneuve. Christian Horner leeft mee met Perez, maar hij stelt wel dat de Mexicaan weet wat er op het spel staat.

Perez verlengde vorige week zijn contract bij Red Bull Racing en hij reisde met een goed gevoel af naar Canada. Daar donderde hij echter direct van zijn roze wolk af. In de kwalificatie ging het helemaal mis en viel hij al af in Q1. In de race bleef hij haken in het achterveld, en viel hij vervolgens uit na een spin. Tot overmaat van ramp kreeg hij ook nog een gridstraf voor de volgende race omdat hij na zijn spin doorreed met een beschadigde achtervleugel.

Vreselijk weekend

Red Bull-teambaas Christian Horner leeft mee met Perez. Horner zag dat het mis ging, maar hij probeert de Mexicaan weer bij het team te trekken in gesprek met Sky Sports: "Hij had een vreselijk weekend. Hij zal sterk moeten terugslaan in Barcelona. Gelukkig heeft Ferrari geen punten gescoord, waardoor we enigszins goed zijn weg gekomen. Maar we hebben twee auto's nodig die punten scoren. We kwamen er nu mee weg, maar vanaf Barcelona hebben we Checo nodig waar hij aan het begin van het jaar was."

Pijn

Horner heeft er alle vertrouwen in dat Perez weer gaat terugslaan. De Britse teambaas staat achter Perez, maar hij wil ook dat er nu een stijgende lijn zichtbaar gaat worden: "Soms denk je dat hij in de touwen hangt, maar dan komt hij vervolgens weer sterk terug. Hij is een harde. Dit doet hem meer pijn dan wie dan ook. Hij zal dus vastberaden zijn om iedereen weer de vorm te laten zien die hij in de eerste vier races van het seizoen toonde. En hij weet wat er op het spel staat. Het is voor ons belangrijk dat hij op de top van zijn kunnen presteert, want in het constructeurskampioenschap zitten drie teams ons op de hielen."