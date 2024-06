Vasseur zucht: "Hoop dat de shit nu voorbij is"

Het team van Ferrari kende een rampzalige Grand Prix in Canada. Charles Leclerc en Carlos Sainz vielen allebei uit nadat ze ook al een tegenvallende kwalificatie achter de rug hadden. Frédéric Vasseur baalt en hij hoopt dat deze 'shit' nu voor nu wel voorbij is.

Leclerc en Sainz moesten na een rampzalige kwalificatie vanuit het middenveld starten. Leclerc kampte met motorproblemen, en hij kon geen vuist maken, waarna Ferrari besloot hem naar binnen te roepen. Sainz vocht zich redelijk naar voren, maar hij spinde en raakte daarbij Alexander Albon. De schade was aanwezig, en Sainz moest zijn wagen ook in de pitbox parkeren. Hierdoor kwam er een vroegtijdig einde aan de race voor de renstal die nog zo goed presteerde in Monaco.

Shit

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur stak na afloop zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. De Fransman was heel duidelijk in gesprek met de internationale media: "De snelheid op vrijdag was sterk, maar op zaterdag was het juist heel erg tricky. Ik denk dat een aantal auto's dezelfde problemen hadden, maar ik wil daar niet over in detail treden. We hadden veel vertrouwen in de snelheid voor de race, maar het probleem was dat letterlijk alles helemaal mis ging in de openingsfase. Ik hoop dat de shit nu voorbij is en we de moeilijke momenten allemaal hebben gehad."

Zeker niet het beste weekend

Onder de leiding van Vasseur kende Ferrari weinig rampzalige momenten. De Fransman kreeg het nu zwaar, maar hij durft niet te zeggen dat hij zijn slechtste weekend was als teambaas van Ferrari: "Ik weet niet of het het moeilijkste weekend was, maar zeker niet het beste. Soms heb je het gevoel dat alles fout gaat, maar we zullen onze aanpak niet veranderen. We werken met de coureurs als een team op de goede en de slechte momenten. We blijven dat doen. Ik word niet bang van zo'n weekend. Het is wat het is, zo gaat dat in de racerij."