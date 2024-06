Perez zwaar gefrustreerd na nieuwe waardeloze race

Sergio Perez was één van de grootste verliezers van de Canadese Grand Prix van afgelopen weekend. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur viel uit nadat hij zijn auto had beschadigd bij een spin. Het was niet zijn enige fout van het weekend, en hij baalde als een stekker.

Perez ging al op zaterdag de mist in. De Mexicaanse Red Bull-coureur reed een waardeloze kwalificatie waarin hij al afviel in Q1. In de race wist hij op geen enkel moment echter in de buurt te komen van de punten. Bij de start reed hij al tegen Pierre Gasly aan, waarna hij nog een paar momentjes had. Uiteindelijk viel hij uit omdat hij zijn achtervleugel had beschadigd bij een enigszins onhandige spin.

Perez baalde van zijn uitvalbeurt, en hij stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken. De gefrustreerde Perez sprak zich fel uit bij F1 TV: "Ik had aan het begin van de race al veel schade opgelopen aan de voorvleugel. Pierre zal me wel niet hebben gezien. Hij kwam langs de binnenkant en daardoor heb ik tijdens de eerste stint wat schade opgelopen. We hebben iets veranderd en toen kregen we wat momentum. Later had ik nog een botsing met Daniel in dezelfde bocht. Dat was ook niet goed voor de voorkant van mijn auto. Toen maakte ik een fout bij het ingaan van bocht zes. Ik raakte een nat stuk en toen was het game-over."