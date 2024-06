Vowles belde Ocon op na stortvloed van kritiek

Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van Esteban Ocon ligt. De Fransman vertrekt na dit seizoen bij Alpine, en hij zoekt nu naar een nieuwe werkgever. Williams-teambaas James Vowles leeft mee met Ocon en hij stelt dat ze recent een telefoongesprek hebben gevoerd.

Ocon heeft een aantal zware weken achter de rug. Nadat hij in Monaco tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly was aangereden, ontving hij zeer veel kritiek. Hij kreeg zelfs doodsbedreigingen, en Alpine maakte bekend dat ze zijn contract niet gaan verlengen. Ocon stelde dat het om een wederzijdse beslissing ging, maar hij moet nu wel gaan zoeken naar een nieuwe werkgever.

Bij Williams is nog een zitje vrij, maar zijn naam is nog niet gevallen bij het team. Williams-teambaas James Vowles is echter wel complimenteus in gesprek met Canal+: "Ik ken Esteban zeker al tien jaar. Ik heb met hem samengewerkt en na Monaco heb ik hem eventjes opgebeld. Ik vond dat de wereld veel te hard voor hem was. Esteban is heel, heel erg snel. Hij is zo snel, dat toen hij in hetzelfde team zat als Fernando Alonso, ze ongeveer even snel waren in de kwalificaties. Dat is significant, omdat dit betekent dat hij zijn plekje in de Formule 1 helemaal waard is."