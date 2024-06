Dag 3 in Canada: Spannende race, geen spannende titelstrijd

Gisteren werd op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal de Canadese Grand Prix verreden. Het was een prachtig spektakelstuk met veel winnaars en verliezers. Het was een spannende race, maar het zorgde er niet bepaald voor dat er meer spanning is in het wereldkampioenschap.

Vlak na afloop van de Grand Prix waren er overal lachende gezichten te zien. De coureurs stelden unaniem dat ze hadden genoten, de teambazen waren getuige van een spektakelstuk, de fans zaten de hele race op het puntje van hun stoel en de media tikte hun vingers stuk om de race te omschrijven. Dat Max Verstappen won kwam een beetje als een verrassing, maar het was zeker niet onverdiend.

Bijna vlekkeloos

Verstappen reed een bijna vlekkeloze race. Op een tripje door het gekleurde gras na, maakte hij geen fout. Bij Red Bull was men ook in vorm, want alle strategische keuzes waren de juiste. Verstappen kreeg de leiding op een cruciaal moment in handen. Hij haalde Lando Norris in toen die de pitstraat uit kwam glibberen. Norris, Oscar Piastri en George Russell probeerden het nog wel, maar Verstappen was al uit de DRS gereden.

Verstappens zege was knap, en ook redelijk onverwachts als je kijkt naar het verloop van het weekend. Op vrijdag bracht hij door de regen en motorproblemen meer tijd door in de pits dan op de baan, en op zaterdag had hij nog genoeg te klagen. Op vrijdag leek Ferrari nog sterk te zijn, maar juist de Italiaanse renstal zakte volledig door de mand. In Monaco wisten ze nog te schitteren, maar in de Canadese regen waren ze niets meer dan veldvulling.

Goed verhaal

De dubbele uitvalbeurt van Ferrari is een goed verhaal voor in de krant, maar geen goed verhaal voor het wereldkampioenschap. Ja, de motorproblemen van Charles Leclerc en de crash van Carlos Sainz gaven kleur aan de race, maar dat spektakel zorgt ervoor wel voor dat de spanning in het kampioenschap even weg is. Door de nulscores van Leclerc en Sainz kon Verstappen 25 punten uitlopen in het kampioenschap.

Verstappen heeft het geluk dat als hij 'slecht' presteert, hij alsnog genoeg WK-punten pakt. In Miami werd hij verslagen door Lando Norris, maar hij werd zelf wel tweede. In Imola klaagde hij steen en been over zijn RB20, maar hij won wel. In Monaco kon hij niet vechten voor het podium, maar hij pakte wel WK-punten. In Canada kwam Mercedes dichterbij en moest hij vechten voor zijn positie, maar hij won wel.

Steekjes laten vallen

Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz en Sergio Perez werden in de afgelopen maanden allemaal gezien als mogelijke uitdagers van Verstappen. Allemaal hebben ze al een steekje laten vallen. Leclerc kampte met problemen in Canada, Sainz crashte in Canada, Norris bleef iets achter aan het begin van het seizoen, en Perez lijkt met het weekend slechter te worden. De race in Canada was spannend, maar voorlopig is de titelstrijd dat niet meer.