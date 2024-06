Hamilton had geen grip: "Hebben de auto niet aangepast"

Het team van Mercedes kende een goede kwalificatie in Canada. George Russell pakte een sensationele pole position, terwijl Lewis Hamilton niet verder kwam dan de zevende tijd. Hamilton was zeker niet tevreden, en hij stelde dat hij amper grip had op het circuit van Montreal.

Hamilton en Russell leken de hele kwalificatie te vliegen. Beide coureurs noteerden goede tijden, maar uiteindelijk trok Russell aan het langste eind. Hamilton bleef met lege handen achter, en hij was zelfs teruggevallen naar de zevende tijd. Zijn achterstand op de poletijd van Russell bedroeg 0,280 seconden. Het is geen groot gat, maar de verschillen zijn vandaag de dag klein in de Formule 1.

Na afloop van de kwalificatie zocht Hamilton naar antwoorden. De Brit baalde als een stekker en hij deelde zijn gevoel met Sky Sports: "Ik wil eerst George feliciteren, hij heeft het geweldig gedaan. Dit is echt geweldig voor het team. Iedereen op de fabriek heeft hard gewerkt aan de updates. Dit is voor hen dus een enorme boost. De auto voelde het hele weekend geweldig aan, maar in de kwalificatie verdween dat voor mij. De grip was bij mij volledig weg. In VT3 had ik nog genoeg grip, maar in de kwalificatie wilden de banden niet werken. We hadden ook helemaal niets aan de auto aangepast."