Marko stelt Verstappen gerust: "Was geen nieuwe motor"

Max Verstappen hoopt vandaag goed voor de dag te komen in Montreal. De Nederlander kende een tegenvallende vrijdag, hij miste een groot gedeelte van de tweede vrije training door motorproblemen. Volgens Helmut Marko gaat het in ieder geval niet om een nieuwe motor.

Voorafgaand de tweede vrije training bleek uit de documenten van de FIA dat Verstappen de sessie zou starten met een andere krachtbron. Het leek dan ook een pijnlijke situatie te zijn toen er ineens rookpluimpjes uit zijn RB20 kwamen. Verstappen parkeerde zijn wagen in de pitbox, sprong eruit en zag vervolgens hoe de Red Bull-monteurs met rubberen handschoenen de wagen onderzochten. Het was niet de start waar hij op had gehoopt.

Oude motor

Red Bull-adviseur Helmut Marko liet na afloop weten dat het inderdaad ging om een probleem met de ERS. De Oostenrijkse adviseur was kalm toen hij sprak met Motorsport.com: "Het is een probleem met de motor. We moeten de hele krachtbron nu uit elkaar halen om de exacte oorzaak te vinden, maar het zit in ieder geval aan de elektrische kant van de motor. Of het om een nieuw exemplaar gaat? Nee, die is geen nieuwe, maar een oude motor."

Positief

Door de regen in de eerste vrije training en de motorproblemen in de tweede training, kon Verstappen niet zoveel meters maken op de vrijdag. Marko heeft nog steeds vertrouwen in een goede afloop in Montreal: "Het is inderdaad vervelend doordat de eerste sessie ook al grotendeels nat verliep en dat leverde geen conclusies op. Laten we voor het vinden van een goede afstelling hopen dat de laatste training droog verloopt. Als we in ieder geval één droge training krijgen, dan hoeft het nog niet zo pijnlijk te zijn."