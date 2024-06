Williams flirt met Sainz: "Willen coureurs van wereldklasse hebben"

Carlos Sainz is nog altijd op zoek naar een nieuwe werkgever voor 2025. Er gaan hardnekkige geruchten rond over een transfer naar Williams, en bij de Britse renstal doen ze daar niet geheimzinnig over. Teambaas James Vowles spreekt openlijk zijn interesse uit.

Sainz rijdt nu nog voor Ferrari, maar hij weet dat hij na dit seizoen moet vertrekken. De Spanjaard werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met veel verschillende teams. Zijn kansen bij Red Bull Racing zijn verkeken, en ook Mercedes lijkt een gesloten boek voor hem te zijn. Alleen Audi en Williams lijken nog over te blijven, en het is verrassend dat die laatstgenoemde renstal zo serieus in de markt is.

Williams-teambaas James Vowles doet zeker niet geheimzinnig over de interesse. De Brit flirt openlijk met Sainz in gesprek met Sky Sports: "Waarom Williams? Er is een reden dat ik hier ben. Williams is niet meer hetzelfde Williams als drie jaar geleden. Aangezien we nu zelfs met Carlos praten, zie je wel dat we onze benadering hebben veranderd. We willen twee coureurs van wereldklasse hebben die ons op een stabiele manier naar voren kunnen helpen. We willen dat de wereld zich realiseert dat we hier zijn en dat we serieus zijn. We willen investeren in alles dat ons terug naar voren kan brengen."