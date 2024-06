Villeneuve kraakt Perez: "Hij is ook nog ingestort!"

Sergio Perez heeft een geweldige week achter de rug. Zonder dat er een meter was gereden, kon hij de champagne al ontkurken. Red Bull Racing verlengde zijn contract met twee jaar, maar Jacques Villeneuve is kritisch. Hij stelt dat Perez bezig is met zijn slechtste seizoen bij Red Bull.

Het was geen geheim dat Red Bull de Mexicaanse coureur als de favoriet voor het 2025-stoeltje zag. Perez beschikte over een aflopend contract, maar hij leek zich amper zorgen te hoeven maken. In de eerste paar races van het seizoen kon hij Max Verstappen nog aardig bijhouden, maar in Miami, Imola en Monaco ging het minder. Toch kreeg hij gewoon een nieuw contract van twee jaar.

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is enorm kritisch op deze keuze van Red Bull. De Canadese voormalig Formule 1-coureur spreekt zich duidelijk uit in gesprek met Best Payout Online Slots: "Hij heeft zijn slechtste seizoen ooit bij Red Bull. Normaal gesproken had hij eerst nog een paar geweldige races, maar zelfs dat is hem nu niet gelukt." Villeneuve zag de prestaties van Perez in elkaar zakken: "Hij is dus ook nog ingestort! Hij zat al aan het begin van het seizoen achter Max, en nu heeft hij ook nog een halve seconde ingeleverd. Dat zijn tien auto's op de grid! Ik weet dus niet wat er aan de hand is."