Stroll: ''Er gaat niets boven de steun van de Canadese fans''

Voor Lance Stroll voelt de terugkeer naar Montreal als thuis komen. De geboren Canadees vertegenwoordigt met trots zijn land en kijkt reikhalzend uit om te gaan racen voor zijn eigen publiek. ''Het is altijd bijzonder'', begon de Aston Martin-coureur op de website van zijn team. "Er gaat niets boven de steun die ik krijg van Canadese fans.'' De 25-jarige coureur, geboren in Montreal, rijdt alweer zijn zes thuiswedstrijd. De goede vibe en energie is door de jaren heen niet veranderd. Voor Stroll een extra motivatie om alles te geven. Zijn beste resultaat op CVG is tot dusver een negende positie. In 2020 en 2021 was er geen Canadese Grand Prix vanwege het coronavirus.



Kleine jongen

Vroeger was de Aston Martin-rijder ook tussen het publiek te vinden, dromend van de Formule 1. Nu Stroll zelf onderdeel is van het circus, beseft hij al te goed hoe bijzonder het is om nu zelf te mogen rijden op de plaats niet ver van zijn huis en de plaatselijke kartbaan. ''Als ik hier ben, wordt het duidelijk hoe ver ik ben gekomen. Om nu hier in de Formule 1 te racen... het is een gevoel als geen ander." Trots is een ander gevoel wat bij Stroll opkomt. ''Het is geweldig om te zien dat iedereen mijn thuisstad omarmt.



Vertoeven

Stroll is natuurlijk veel weekenden onderweg, maar bij thuiskomt voelt de 25-jarige rijder weer eventjes als herboren. "Ik breng graag tijd door in Canada, of dat nu is skiën in de bergen van Revelstoke of avonden doorbrengen op het water in Mont-Tremblant. Het is een echte eer om zo'n geweldig land te vertegenwoordigen."

"Ik zorg er altijd voor dat ik een sandwich met gerookt vlees in Montréal-stijl krijg. Er is een restaurant genaamd Lesters Deli, waar de beste sandwiches met gerookt vlees van de stad worden gemaakt. We zijn er vorig jaar met het team naartoe geweest en iedereen heeft er erg van genoten, dus we zijn van plan dat te doen deze keer hetzelfde. Ik raad het zeker aan als je in de sfeer van Montréal wilt komen.''