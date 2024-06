"Positieve Hamilton mikt op podiumplaats in Canada".

Het team van Mercedes is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Terwijl de teams van Ferrari en McLaren aansluiting hebben gevonden bij Red Bull Racing, rommelt Mercedes maar wat aan. Lewis Hamilton blijft echter positief en hij denkt dat het podium niet zo heel erg ver weg is.

Hamilton is bezig aan zijn laatste raceweekenden in dienst van Mercedes. Hij maakt na dit seizoen de overstap naar Ferrari, maar nu wil hij nog blijven schitteren bij Mercedes. In de eerste races van het seizoen had hij het echter enorm zwaar, en bleef Mercedes ver achter op de concurrenten. Hamilton baalde als een stekker, maar hij ziet ook dat men bij Mercedes zeker niet stil zit.

Red Bull

In Canada klonk hij zelfs heel erg hoopvol. Hij stelt dat Mercedes langzaam maar zeker dicht bij de concurrentie begint te komen. Bij de internationale media spreekt hij zich uit: "De auto wordt alsmaar beter en iedereen komt dichter bij Red Bull, en dat is in mijn ogen een positieve verandering. Ik ben vooral trots op het team en iedereen die in de fabriek hard werkt om dingen te verbeteren. Het doorzettingsvermogen van iedereen is fantastisch en iedereen werd enorm gefocust aan de auto, dus ik hoop op korte termijn weer vooraan mee te kunnen vechten."

Podium

Hamilton is enorm onder de indruk van de progressie van Mercedes. Hij durft zelfs te dromen van een mooi resultaat op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal: "Ik denk dat een podiumplek niet eens zo heel erg ver weg is voor ons. We hebben dit weekend een update meegenomen naar Canada en beide auto's kunnen daar gebruik van maken, dus ik kijk er echt naar uit om te ervaren hoe alles op de baan tot leven komt."