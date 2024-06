Perez apetrots op contractverlenging: "Plan A, B en C"

Sergio Perez verlengde eerder deze week zijn contract bij het team van Red Bull Racing. Het nieuws kwam nauwelijks als een verrassing, en Perez is er enorm blij mee. Hij geeft aan dat hij alles wil blijven geven voor de succesvolle Oostenrijkse regerend constructeurskampioen.

Perez rijdt sinds 2021 voor Red Bull, maar zijn resultaten vielen in de afgelopen weken enigszins tegen. De Mexicaan blijft ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen, maar bij Red Bull twijfelde ze geen moment over zijn contractverlenging. Sommigen plaatsten vraagtekens bij zijn contractverlenging, maar bij Red Bull wezen ze naar het belang van continuïteit en de stabiliteit voor de toekomst.

Alles geven

In Canada reageerde Perez voor het eerst op zijn contractverlenging. De Mexicaan is enorm trots, en hij spreekt zich uit tegenover de internationale media: "Red Bull is een team dat alles van je vergt. Sinds ik voor het team rijd, merk ik hoe intens alles is op en naast het circuit. Het is een uitdaging die je nergens anders vindt, dus toen ik voor het eerst tekende, was ik bereid om honderd procent te geven. Ik ben nu natuurlijk al een paar jaar onderdeel van het team, waardoor het een stuk makkelijker is om tot een overeenkomst te komen."

Afsluiten

Perez weet dat hij zich inmiddels aan het slot van zijn loopbaan bevindt. De Mexicaanse coureur droomt er dan ook van om zijn loopbaan af te sluiten bij Red Bull: "Je praat altijd met verschillende teams en er waren zeker ook andere opties, maar Red Bull was altijd plan A, B en C. Ik wil mijn Formule 1-loopbaan hier afsluiten. Het team heeft me zoveel geschonken in mijn loopbaan en ik ben heel erg blij. Ik wil tot de allerlaatste ronde alles blijven geven voor dit team."