Magnussen haalt uit naar Perez: "Hij intimideerde me"

Kevin Magnussen kroop twee weken geleden door het oog van de naald. Hij bleef onbestraft na zijn startcrash met Sergio Perez, als hij wel een straf had gekregen was hij geschorst voor dit weekend. Magnussen is zich van geen kwaad bewust, en hij stelt dat Perez hem intimideerde.

In de openingsronde in Monaco ging het helemaal mis. Magnussen tikte het achterwiel van Perez aan, waardoor beide coureurs in volle vaart de vangrail in vlogen. In hun klap namen ze ook Nico Hülkenberg mee, waardoor er drie auto's uitvielen. De stewards bekeken de zaak, maar ze besloten geen straffen uit te delen. Voor Magnussen kwam dat goed uit, want bij een straf zou hij zo goed als zeker zijn geschorst voor Canada.

Momentum

Dat is dus niet het geval, en Magnussen is gewoon aanwezig in Canada. De Deen laat weten dat hij de beelden heeft gekeken, en hij vindt nog steeds dat hij onschuldig is. Volgens Magnussen heeft Perez hem gezien, en laten sommige coureurs niet genoeg ruimte. Bij Motorsport.com is de Haas-coureur duidelijk: "Ik had er alle vertrouwen in dat hij me had gezien. Toen ik eenmaal het momentum had, bewoog hij namelijk naar rechts om zich te verdedigen ten opzichte van mij. Ik zag dat hij zijn hoofd bewoog. Daardoor twijfelde ik er niet aan dat hij me had gezien. Toen ik de onboards bekeek, zag ik hem ook in zijn spiegels kijken."

Intimideren

Magnussen ziet Perez dan ook als de 'schuldige' van de megacrash in Monaco. De Deen haalt dan ook hard uit naar zijn Mexicaanse concullega: "Ik zie Checo niet als een smerige coureur en daarom verrast het me dat hij me geen ruimte gaf. Hij dwong me duidelijk richting de muur om me te intimideren, zodat ik me terug zou trekken. Dat is volgens mij niet de manier waarop we zouden moeten racen. Hij kan niet zeggen dat hij me niet had gezien, want dat heeft hij wel. Dat staat als een paal boven water."