Jordan stelt dat Verstappen in staat is Senna en Schumacher te verslaan

Max Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur begon goed aan het seizoen, maar in de afgelopen maand is de concurrentie dichterbij gekomen. Eddie Jordan is nog steeds enorm onder de indruk, en hij stelt dat Verstappen in staat zou zijn Senna en Schumacher te verslaan.

Verstappen liet ook dit seizoen weer zien tot wat hij in staat is. In de eerste races van het seizoen was hij weer oppermachtig, maar in Miami, Imola en Monaco wisten de teams van McLaren en Ferrari dichterbij te komen. Verstappen gaat nog steeds aan de leiding in het wereldkampioenschap. Bij zijn team Red Bull Racing hebben ze nog veel vertrouwen in hem, en ze zijn zeker niet de enige. Veel kenners zien Verstappen ook dit jaar schitteren.

Voormalig teambaas Eddie Jordan werkte in een ver verleden samen met zowel Ayrton Senna als Michael Schumacher. De Ier is enorm onder de indruk van Verstappen. In zijn podcast 'Formula for Success' doet Jordan een opvallende uitspraak: "Dus ja, ik ben Senna in de auto gehad, en ik heb ook Michael Schumacher in mijn auto gehad. Maar ik durf met mijn hand op mijn hart te zeggen dat als je Senna, Schumacher en Verstappen in dezelfde auto zou zetten, Max een voorsprong zou hebben. Ik denk echt dat Max dat zou doen, hij is zo goed, zo solide en hij racet al zo lang."