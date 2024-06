Lawson looft Verstappen: "Hij geeft nergens iets om"

Liam Lawson aast nog altijd op een plekje op de Formule 1-grid. De jonge Nieuw-Zeelander is reservecoureur bij de Red Bull-teams en daar werkt hij ook samen met Max Verstappen. Lawson is enorm onder de indruk van de mentale kracht van Verstappen.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden. Hiervoor moet de Nederlander wel de strijd aangaan met de Ferrari's en de McLarens, deze twee teams hebben het gat met Red Bull in de afgelopen weken gedicht. Lawson bekijkt het allemaal vanaf de zijlijn, en hij leert enorm veel van Verstappen. Hij is onder de indruk van hoe de Nederlander zich gedraagt.

Toen Lawson vorig jaar onverwachts moest debuteren in Zandvoort, kreeg hij bezoek van Verstappen in zijn kleedkamer. Verstappen raadde hem aan om vooral plezier te hebben. In gesprek met talkSPORT legt Lawson uit wat hij leerde van Verstappen: "We hebben het toen niet eens echt om het racen zelf gehad of waar ik op moest letten om iets sneller te gaan. Het ging eigenlijk alleen maar over het mentale gedeelte. Uiteraard is Max zelf mentaal zeer sterk, misschien zelfs het sterkst van alle coureurs. Hij geeft werkelijk nergens iets om, dus het was heel erg fijn om met hem te kunnen praten toen ik in het diepe werd gegooid."