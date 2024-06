Ralf Schumacher ziet droom Mick Schumacher in gevaar komen

Mick Schumacher droomt nog altijd van een comeback in de Formule 1. De Duitse coureur fungeert momenteel als reservecoureur bij Mercedes, maar hij wordt gezien als een mogelijkheid voor Alpine. Ralf Schumacher vreest dat de droom van zijn neefje voorbij is als hij nu geen stoeltje weet te vinden.

Schumacher stond in 2021 en 2022 op de grid namens het team van Haas. Zijn prestaties vielen tegen en hij kreeg geen contractverlenging, waarna hij een contract als reservecoureur tekende bij Mercedes. Dit jaar keerde hij terug op de circuits in het World Endurance Championship. Daar is hij fabriekscoureur voor Alpine, en Alpine-teambaas Bruno Famin stelde eerder al dat hij gecharmeerd is van Schumacher.

Oud-coureur Ralf Schumacher ziet dat zijn neefje zich in een lastige situatie bevindt. De Duitser is daar nogal duidelijk over in een gesprek met zijn landgenoten van Formel1.de: "Het moet gezegd worden, als het Mick dit jaar niet lukt, dan wordt het waarschijnlijk vrij moeilijk. Bruno Famin zegt in ieder geval dat hij heel r bij is met wat Mick doet, en dat is zeker een goed visitekaartje. Maar ik denk dat het uiteindelijk niet uitmaakt welke auto beschikbaar is, want in zijn positie is momenteel elke auto goed."