Sauber ontloopt straf voor Stake-samenwerking

Het team van Sauber staat dit jaar op de grid onder de naam Stake F1 Team. Titelsponsor Stake is een online casino, en dat is in meerdere landen verboden. De Zwitserse Federale Kansspelcommissie vroeg zich dan ook af of Sauber de regels overtrad, maar ze hebben hun zaak laten vallen.

Sauber werkt sinds vorig jaar samen met Stake. Aangezien Stake niet in elk land legaal is, worden de logo's tijdens een aantal raceweekenden vervangen door Kick, het livestreamplatform dat ook eigendom is van Stake. De kansspelautoriteit opende begin dit jaar dan ook een onderzoek naar de deal tussen Sauber en Stake. Er werd gekeken of de Zwitserse renstal mogelijk de regels overtrad.

Het Zwitserse persbureau Keystone-SDA meldt nu dat de kansspelautoriteit het onderzoek nu laat vallen. Ze zijn namelijk tot de conclusie gekomen dat Sauber zich gewoon aan de regels houdt. De autoriteit stelt dat Sauber vooral internationaal opereert en dat de logo's van Stake niet te zien zijn in Zwitserland. Ook zijn de sites van Stake niet bereikbaar in Zwitserland, dus vanwege deze redenen heeft men besloten om niet verder te gaan met de zaak. Het is een opluchting voor Sauber, maar de kansspelautoriteit stelt wel dat deze zaak geen precedent schept voor de toekomst.