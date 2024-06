Verstappen blij met contractverlenging Perez: "Geweldig nieuws"

Na een tegenvallende race in Monaco wil Max Verstappen sportieve revanche gaan nemen in Canada. De Nederlandse regerend wereldkampioen heeft zich zo goed mogelijk voorbereid, en hij stelt dat hij veel tijd door heeft gebracht met het team en in de simulator.

Verstappen gaat nog steeds aan de leiding van het wereldkampioenschap, maar de concurrentie is dichterbij gekomen. In Miami, Imola en Monaco kwamen de teams van Ferrari en McLaren steeds dichter bij de Red Bulls. In Monaco beleefde Verstappen een frustrerende race, en was hij na afloop kritisch. De Red Bull kwam niet goed over de kerbstones heen, en er werd zelfs gesteld dat de correlatie met de simulator niet goed was.

Simulator

Verstappen kijkt in ieder geval opgewekt vooruit naar de Canadese Grand Prix van aankomend weekend. In zijn vooruitblik legt hij zijn voorbereidingen uit: "Na een moeilijker weekend in Monaco ben ik deze week met het team op de fabriek geweest en in de simulator bezig geweest met de voorbereidingen op de race in Canada. Het circuit is heel uniek, het heeft enkele old skool kerbs en er zijn veel mogelijkheden om in te halen. Het is erg belangrijk om de auto goed af te stellen en een balans te vinden tussen topsnelheid en een goede stabiliteit bij het remmen."

Perez

Verstappen heeft er zin in om weer te gaan racen in Canada. Het circuit van Montreal kan hem wel bekoren, en daar is hij louter positief over: "Het is altijd fijn om weer in Montreal te racen. De omgeving is uniek, de sfeer in de stad is geweldig en de fans zijn heel gepassioneerd. Tot slot is het geweldig nieuws dat Checo tot en met 2026 heeft bijgetekend en ik ben blij dat we de succesvolle samenwerking die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd, kunnen voortzetten. Vorig jaar hebben we een recordseizoen gehad en het team is erg sterk, dus we kijken ernaar uit om ook de komende jaren op dit succes voort te bouwen."