Hill plaatst vraagtekens bij Perez in titelstrijd

Sergio Perez verlengde gisteren zijn contract bij het team van Red Bull Racing. De Mexicaan staat nu tot en met 2026 onder contract bij de regerend constructeurskampioen. Damon Hill vraagt zich af of Perez het team van Red Bull niet zal afremmen in de titelstrijd.

Red Bull zag hun voorsprong in de afgelopen weken verdampen. De teams van Ferrari en McLaren zijn steeds dichterbij gekomen, en dat zorgt voor een flinke strijd. Perez wist zich in de afgelopen drie races niet in de duels met de andere toppers te mengen. Dit kan voor problemen zorgen in de titelstrijd, aangezien Perez nu niet helemaal voor de gewenste rugdekking voor Max Verstappen kan zorgen.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill maakt zich dan ook een beetje zorgen. De oud-coureur en huidig analist is nogal duidelijk als hij zich uitspreekt in de F1 Nation Podcast: "Het is goed genoeg meer om drie tienden achter Verstappen te rijden. Er zijn zoveel auto's die in dat gat kunnen springen. De verschillen zijn kleiner en kleiner geworden. Je moet ook niet vergeten dat de teams van Ferrari en McLaren twee coureurs hebben die kunnen aanvallen. Ik weet niet zeker of je dat ook kan zeggen van Checo, Red Bull loopt momenteel mogelijk op één been als ze willen verdedigen."