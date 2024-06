Wolff hoopvol: "Hadden een bemoedigend weekend in Monaco"

Het team van Mercedes hoopt in Canada stapjes omhoog te kunnen zetten. De Duitse renstal is niet bepaald sterk aan het seizoen begonnen, maar ze zien zelf allerlei positieve signalen. Teambaas Toto Wolff hoopt op het circuit van Montreal weer verder door te groeien.

Het team van Mercedes kent een rampzalige start van het seizoen. George Russell en Lewis Hamilton kunnen simpelweg niet meevechten om de topposities, en de teams van Red Bull Racing, Ferrari en McLaren zijn simpelweg te sterk. Bij Mercedes begint langzamerhand de frustratie te groeien, maar teambaas Toto Wolff houdt de moed erin. Bij het team werken ze op de achtergrond hard aan updates, en die moeten voor verbetering gaan zorgen.

Bemoedigend

Mercedes-teambaas Toto Wolff leeft dan ook met een goed gevoel toe naar de Canadese Grand Prix van aankomend weekend. In de preview van Mercedes kijkt hij eerst kort terug op de vorige race: "We hadden een bemoedigend weekend in Monaco. We gaan door met het boeken van solide progressie met onze auto, we verbeteren onze algehele balans en we komen een stapje dichter bij de teams voor ons. We zien de progressie nog niet terug in de posities, maar als we het gat met de snellere auto's blijven verkleinen, lukt dat uiteindelijk wel."

Voorvleugel

Ook in Canada verwacht Wolff dat Mercedes weer stappen kan gaan zetten. De Oostenrijker houdt de moed erin en hij motiveert zijn manschappen: "Allebei de coureurs hebben hier de nieuwe voorvleugel, en we nemen ook een aantal andere nieuwe ontwikkelingen mee naar dit evenement. In de krappe straten van Monaco zagen we dat de nieuwe voorvleugel voor een klein beetje winst in rondetijd zorgde, en we zullen hier meer van kunnen profiteren op de aankomende circuits. De kop van het veld is enorm competitief. We maken ons echter geen illusies. We blijven hard doorwerken om onszelf in de mix te krijgen."