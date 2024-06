Horner blij met contractverlenging Perez: "Continuïteit is belangrijk"

Gisteravond werd duidelijk dat Sergio Perez zijn contract heeft verlengd bij Red Bull Racing. Het nieuws kwam nauwelijks als een verrassing, en Red Bull houdt vast aan hun inmiddels vertrouwde line-up. Teambaas Christian Horner benadrukt dan ook dat continuïteit heel erg belangrijk is.

Perez rijdt al sinds 2021 voor het team van Red Bull Racing, maar dit jaar beschikte hij over een aflopend contract. Er was veel interesse in het zitje, maar bij Red Bull maakte men er geen geheim van dat ze verder wilden gaan met Perez. De Mexicaan begon goed aan het seizoen, maar in de afgelopen weken ging het steeds minder en minder. Ondanks zijn tegenvallende prestaties, heeft hij wel een nieuwe tweejarige deal ondertekend.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is heel erg blij met het feit dat Perez zijn contract heeft verlengd. In het persbericht van Red Bull spreekt Horner zich uit: "Continuïteit en stabiliteit zijn belangrijk voor het team. Max en Checo hebben een succesvol en robuust partnership en ze hebben vorig jaar ons eerste 1-2tje in het wereldkampioenschap veiliggesteld. Checo begon dit jaar sterk met tweede plaatsen in Bahrein, Saoedi-Arabië en Japan, en daarna pakte hij ook een podium in China. De laatste paar races waren zwaar voor Checo, maar we vertrouwen erop dat hij zijn sterke performance weer kan behalen."