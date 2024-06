"Officieel: Sergio Perez tekent nieuw 2-jarig contract bij Red Bull"

Het hing al eventjes in de lucht, maar het is nu officieel geworden. Het team van Red Bull Racing heeft besloten om het contract van Sergio Perez met 2 jaar te verlengen. Het nieuws komt nauwelijks als een verrassing, en Red Bull heeft het nu dan ook wereldkundig gemaakt.

Perez beschikte over een aflopend contract en meerdere coureurs aasden op zijn plekje. Bij Red Bull maakte men er geen geheim van dat Perez momenteel op pole position stond voor het zitje. Nu hebben ze daad bij het woord gevoegd, en is zijn contract verlengd. Perez rijdt al sinds 2021 voor Red Bull en hij speelde een belangrijke rol bij de successen van het team in de afgelopen jaren.