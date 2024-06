Hill voorspelt nieuwe nederlaag van Verstappen in Canada

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen verder met de Canadese Grand Prix. Max Verstappen aast op sportieve revanche na een lastige race in Monaco. Damon Hill verwacht dat Verstappen terug zal slaan, maar hij voorspelt dat er iemand anders gaat winnen op het circuit van Montreal.

Verstappen en Red Bull Racing hebben een lastige maand achter de rug. De Oostenrijkse renstal kampt met de nodige problemen, en de teams van Ferrari en McLaren zijn dichterbij gekomen. In Monaco kwam Verstappen anderhalve week geleden niet in het stuk voor. In Canada wil de regerend wereldkampioen weer gaan terugslaan, maar niemand weet hoe de verhoudingen daar zullen liggen.

Lastiger

Oud-coureur Damon Hill ziet dat Verstappen en Red Bull meer tegenstand krijgen. De enkelvoudig wereldkampioen ziet dit echter niet als een probleem, zo laat hij weten in de F1 Nation Podcast: "Het wordt steeds lastiger en dat is juist goed. Maar ik denk dat Max Verstappen weer zal terugkeren, zelfs met die problemen met de kerbstones. Omdat het weer niet helemaal meespeelt, wordt het voor hem moeilijker om te winnen."

Piastri

Hill ziet in eerste instantie Verstappen als de favoriet voor de Canadese Grand Prix op het circuit van Montreal. De enkelvoudig wereldkampioen verandert echter snel van mening: "Laten we zeggen dat Oscar Piastri een steuntje in de rug heeft gehad en dat hij nu extra gemotiveerd is nadat hij zijn teamgenoot zag winnen. Hij had zich eigenlijk op de eerste rij gekwalificeerd in Imola en dit is eenzelfde soort circuit met betrekking tot wat je van de auto vraagt. Laten we erin geloven dat Oscar het kan."