Vasseur trots op vertrekkende Sainz: "Enorm professioneel"

Carlos Sainz is bezig met een bijzonder seizoen in de Formule 1. Hij doet er alles aan om successen te bereiken met Ferrari, maar hij weet ook dat hij de renstal na dit jaar moet verlaten. Frédéric Vasseur is trots op Sainz, en hij stelt dat de Spanjaard zich heel professioneel gedraagt.

Sainz hoopte geruime tijd op een contractverlenging, maar begin dit jaar werd duidelijk dat dit niet mogelijk was. De top van Ferrari koos ervoor om Lewis Hamilton aan te stellen voor 2025, en dat betekent dat Sainz zonder zitje zit. Nu focust hij zich nog volledig op Ferrari, en dat gaat meer dan goed. Hij scoorde meerdere podiumplekken, en in Australië kwam hij zelfs als winnaar over de streep.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is dan ook enorm tevreden met de prestaties van Sainz. De Fransman looft zijn coureur, en hij toont begrip voor diens situatie. In gesprek met Motorsport.com is Vasseur zeer duidelijk: "Hij heeft nog steeds dezelfde mentaliteit als toen we de auto presteerden in februari. Hij kent de situatie, hij weet dat we aan het einde van het seizoen uit elkaar gaan. Hij is professioneel. Zijn eerste reactie in februari was: 'Oké Fred, het is een zware beslissing, maar laten we tot de laatste bocht van het seizoen pushen.' Hij is mega professioneel, volledig toegewijd en hij doet het geweldig."