Steiner wijst naar Perez: "Andere teams beter voorbereid"

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen maand hun voorsprong aardig ingeleverd. De teams van Ferrari en McLaren zijn dichterbij gekomen, en dat betekent dat alles goed moet gaan. Günther Steiner denkt dat de prestaties van Sergio Perez nu belangrijker worden.

Red Bull leunde afgelopen maand vooral op Max Verstappen. De Nederlandse stercoureur gaat nog altijd aan de leiding van het wereldkampioenschap, maar in Miami, Imola en Monaco had hij het zwaar. In Imola wist hij nog net te winnen, maar in de andere twee races werd hij verslagen. Zijn teamgenoot Sergio Perez had het die weekenden nog lastiger, en hij moest echt vechten voor wat hij waard was.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is redelijk kritisch. Hij denkt dat Perez nu ook veel punten moet gaan pakken. De Italiaan spreekt zich uit in de podcast 'Vankah Hours': "Als je Checo's punten vergelijkt met die van zijn teamgenoot en die van de andere twee teams, dan zijn Ferrari en McLaren beter voorbereid. Het is duidelijk dat Checo geen slechte coureur is, maar de andere teams zijn nu dichter bij Red Bull gekomen. Waarom geef je een andere coureur niet de kans? Tsunoda doet fantastisch werk bij VCARB. Het lijkt erop dat Perez zijn contract gaat verlengen, maar Red Bull heeft andere opties zoals Carlos Sainz. Albon was ook in de race, maar hij heeft verlengd bij Williams."