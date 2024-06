Uitslag Poll: Pensioen of toch naar Ferrari?

Welbekend, vertrekt Adrian Newey bij Red Bull Racing na 2024. De topontwerper heeft sinds 2006 een grote rol gespeeld in de successen van de Oostenrijkse renstal met meerdere rijders -en constructeurtitels. Maar de 65-jarige Brit is toe aan wat anders. Zeilen met zijn vrouw op zijn eigen ontworpen Oyster-boot? Werken met Lewis Hamilton bij Ferrari? Of gewoon rust? Hij was wel een beetje 'moe' gaf Newey zelf aan.



De meeste bezoekers die stemden op onze poll denken aan een welverdiend pensioen. Newey zien we dan niet meer terug in de Formule 1. Maar bijna een derde van de stemmers zien Newey een rol vertolken bij Ferrari. In het verleden flirtte de 65-jarige designer wel vaker met de renstal uit Maranello. Misschien door de komst van Lewis Hamilton - waarmee hij weleens wilde samenwerken - naar de Italiaanse renstal, kan misschien de vertrekkend Red Bull-coryfee over de streep trekken. Volgens andere bezoekers is de kans ook aanwezig dat we Newey zien bij een andere renstal, hoewel geruchten daarover vaak uitblijven. Maar hem terug zien als bijvoorbeeld een analist op tv of met een andere taak in de paddock schat men bijzonder laag in.



Uitslag Poll: Wat gaat Newey doen na Red Bull

Met een welverdiend pensioen (43%)

Bij Ferrari aan de slag (30%)

Bij Mercedes aan de slag (4%)

Bij Aston Martin aan de slag (8%)

Bij een ander F1-team aan de slag (8%)

Werken bij een team, maar geen F1-projecten (5%)

Werkzaam in de Formule 1, maar niet als teamlid (3%)