Hungaroring rondt eerste fase grootschalige renovatie af

Over anderhalve maand staat de Grand Prix van Hongarije weer op het programma. Het Formule 1-circus reist dan weer af naar de Hungaroring, en daar zullen ze een flink aangepakte omgeving aantreffen. De organisatie heeft de eerste fase van de grootschalige renovatie afgerond.

In de afgelopen maanden was de Hungaroring een grote bouwput. Eind 2022 werd er een grootschalige renovatie aangekondigd, en het is de bedoeling dat alles in 2026 is afgerond. De eerste fase van het proces is nu al afgerond. Er zijn de nodige zaken aangepast. Zo zijn de steunmuren voor het evenemententerrein achter de hoofdtribune geplaatst. Ook is de paddock al verbreed en zijn twee tunnels onder het rechte stuk geplaatst. Het is de bedoeling dat er na de Grand Prix weer wordt begonnen met de werkzaamheden.

