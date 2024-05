Brown ziet geen anti-Amerikaans sentiment in de Formule 1

Het team van Andretti heeft nog altijd de ambitie om deel te nemen aan de Formule 1. Ze krijgen veel steun, ook vanuit de Amerikaanse politiek. Er werd zelfs gesteld dat er een anti-Amerikaans sentiment zou zijn in de Formule 1, maar volgens Zak Brown klopt daar niets van.

Vorig jaar keurde de FIA de plannen van Andretti Cadillac goed, en als het aan hen lag zou de Amerikaanse formatie mogen deelnemen aan de Formule 1. Vanuit de koningsklasse klonk er echter weinig enthousiasme, de meeste huidige teams zagen het niet zitten. Begin dit jaar keurde de FOM de plannen van Andretti af. Ze zetten de deur wel op een kier, want ze mogen mogelijk wel deelnemen als General Motors krachtbronnen kan leveren.

Sentiment

McLaren-CEO Zak Brown heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de komst van Andretti wel ziet zitten. In gesprek met ESPN gaat hij in op de kritiek vanuit de Verenigde Staten: "Ik denk niet dat er een anti-Amerikaans sentiment heerst in de Formule 1. Als je kijkt naar de sport, dan zie je Europeaanse fabrikanten, dan krijgen we Ford uit Noord-Amerika, en hebben we Honda uit Japan. De sport is dus enorm mondiaal. Ik heb nooit iets gemerkt van positief of negatief gedrag tegen een bepaalde regio. De hele wereld doet mee aan de Formule 1."

Voorbeelden

Brown stelt wel dat hij sympathie heeft voor de frustraties van Andretti. De Amerikaanse CEO legt echter duidelijk uit dat de sport niets tegen de Verenigde Staten heeft: "Liberty Media is Amerikaans, we zijn van één naar drie Amerikaanse races gegaan, waaronder een enorme investering in Vegas. Je hebt Ford, die gaan deelnemen aan de sport. Je hebt ook mijzelf, ik run één van de topteams in de sport. Je hebt daarnaast Netflix, die fantastisch werk hebben geleverd voor de sport, en dan vooral in Noord-Amerika. Dan hebben we ook Brad Pitt, die een film gaat maken die wonderen zal doen voor de sport."