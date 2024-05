Red Bull Ring komt met ingrijpende Track Limits-oplossing

Aankomende maand staat de Oostenrijkse Grand Prix weer op de kalender. De race op de Red Bull Ring zorgt vaak voor veel spektakel, maar ook voor veel onnodige chaos. De track limits werden in de voorgaande jaren veelvuldig overschreden, maar daar lijkt nu een oplossing voor te zijn gevonden.

Het overschrijden van de track limits zorgt vaak voor veel verwarring in de Formule 1. Als een coureur met vier wielen over de witte lijn gaat, wordt diens rondetijd geschrapt. Als een coureur in de race regelmatig de track limits overschrijdt, dan volgt er een tijdstraf. Op de Red Bull Ring in Spielberg werden in de afgelopen jaren enorm veel track limits overschreden. Vorig jaar ging dat wel heel erg ver, omdat de stewards naar ruim 1200 (!) gevallen van mogelijke overschrijdingen moesten kijken.

Het regende dan ook straffen, en men was het erover eens dat dit niet langer kon. In Oostenrijk weet men dat ook, en daarom zijn er maatregelen genomen voor de aankomende editie van de race. Tegenover Motorsport-Magazin heeft de organisatie namelijk laten weten dat er een oplossing is gevonden. Er wordt een tijdelijke grindbak geplaatst aan de buitenkant van bocht 9 en 10. Het gaat om een tijdelijke grindbak, omdat er ook nog andere klassen op het circuit racen. De organisatie zwijgt over het kostenplaatje van deze grindbak.