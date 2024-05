Voetbalicoon Zidane aangesteld als Le Mans-starter

Over een aantal weken staat de iconische 24 uur van Le Mans weer op het programma. De voorbereidingen zijn in volle gang en de organisatie deelt steeds meer details van de zaken rondom de race. Ze hebben nu ook bekend gemaakt wie er met de startvlag zal gaan zwaaien.

Elk jaar wordt de race op Le Mans gestart door een beroemdheid. Het gaat regelmatig om bekende mensen uit de entertainmentindustrie of uit de sportwereld. De organisatie heeft bekendgemaakt dat de 24 uur van Le Mans dit jaar zal worden gestart door voormalig voetballer Zinedine Zidane. De Fransman zal op 15 juni met de startvlag zwaaien en daarmee brengt hij de autosportklassieker in beweging.

Zidane is geen onbekende in de autosportwereld. Hij is verbonden aan het team van Alpine en hij is met enige regelmaat aanwezig bij de Grands Prix. Begin deze maand mocht hij in Miami de prijzen uitreiken aan de top drie na afloop van de sprintrace. Het is het tweede jaar op rij dat de organisatie van Le Mans een bekende sporter als starter heeft aangewezen, vorig jaar werd de vlag gezwaaid door de Amerikaanse basketballer LeBron James.

饾棴饾椂饾椈饾棽饾棻饾椂饾椈饾棽 饾棴饾椂饾棻饾棶饾椈饾棽 has been named starter of the 24 Hours of Le Mans!鈿



One of the greatest French sportspeople of all time will wave the French flag to start of the 92nd running of the iconic endurance race on Saturday 15 June at 16:00. #LeMans24 pic.twitter.com/wNUJVycjra