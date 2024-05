Haas bevestigt gesprekken met Ocon

Het team van Haas heeft nog niets bekend over hun line-up voor 2025. Ze lijken geen haast te hebben, maar er worden wel coureurs in verband gebracht met het team. Ook Esteban Ocon werd in verband gebracht met het Amerikaanse team, en Ayao Komatsu ontkent dat niet.

Haas zal volgend jaar in ieder geval gaan rijden met een andere coureur dan nu het geval is. Nico Hülkenberg maakt de overstap naar het Audi-project, en het lijkt er niet op dat Kevin Magnussen een nieuw contract gaat krijgen. De kans is groot dat het Britse Ferrari-talent Oliver Bearman een kans gaat krijgen bij Haas in 2025, en recent gingen er ook geruchten rond over Esteban Ocon.

Ocon beschikt over een aflopend contract bij Alpine, en daar maakte hij zich afgelopen weekend niet populair. Haas-teambaas Ayao Komatsu ontkent niet dat er is gesproken met Ocon. In gesprek met Ekstra Bladet is hij hier goudeerlijk over: "We praten met een aantal coureurs. Er is geen reden om op dit moment de deur voor iemand dicht te gooien. Als er iemand met ons wil komen praten, of interesse heeft in ons, dan ga ik de deur niet dichtgooien. Esteban Ocon is één van die coureurs, maar er zijn er nog veel meer."