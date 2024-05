Perez woedend na startcrash: "Dit was volledig onnodig"

Sergio Perez kwam met de schrik vrij na de enorme crash bij de start van de Grand Prix van Monaco. Bij werd door Kevin Magnussen uit de race geramd, maar daar hield hij geen schrammetje aan over. Perez was allesbehalve blij met de actie van Magnussen.

Perez moest door zijn tegenvallende kwalificatie vanuit het achterveld starten. Na een paar bochten was zijn race al voorbij, en de schade was enorm. Hij werd aangetikt door Kevin Magnussen en samen vlogen ze de vangrail in. Nico Hülkenberg kon Perez niet meer ontwijken, en er was eigenlijk niets meer over van de RB20 van Perez. De stewards deelden geen straffen uit, en daardoor ontloopt Magnussen een schorsing.

Perez was niet bepaald te spreken over de actie van Magnussen. De Mexicaan was blij dat hij in orde was, maar in gesprek met Sky Sports was hij wel enorm kritisch: "Het was een immense crash, ik ben hier echt enorm teleurgesteld door. Ik denk dat het volledig onnodig is om te doen op dat punt in de race. Er was helemaal geen aanleiding voor. Je hebt op een gegeven moment twee opties: liften of contact maken. Dit was compleet onnodig, al helemaal met de snelheden die we waar aantikten, het was keihard contact. Het was belangrijk om de dingen juist rustig aan te pakken."