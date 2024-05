Formule 1 bevestigt verregaande Aziatische interesse

Het is geen geheim dat Formule 1-eigenaar Liberty Media kijkt naar mogelijke nieuwe Grands Prix. De kalender is momenteel overvol, maar veel circuits beschikken over aflopende contracten. Liberty-topman Greg Maffei heeft toegegeven dat er enorm veel interesse bestaat vanuit Azië.

De groeiende populariteit van de Formule 1 heeft ervoor gezorgd dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. In de afgelopen maanden hebben veel circuits, steden en landen publiekelijk aangegeven dat ze graag een race willen organiseren. In de afgelopen weken werd duidelijk dat er veel interesse is vanuit Azië, en dat de Formule 1 het ook ziet zitten om daar meer te gaan rijden.

Locaties

Liberty Media-CEO Greg Maffei heeft deze interesse nu toegegeven. Maffei was in Monaco aanwezig bij een F1 in Depth-evenement waar hij zich hierover uitsprak: "Na vier jaar hadden we eindelijk weer een race in China en die was heel erg succesvol. De interesse in China is geëxplodeerd, mede doordat we nu een Chinese coureur hebben. Het is geweldig om die groei in China te zien. Maar er is heel veel interesse vanuit Azië. Thailand, Seoul en Indonesië hebben belangstelling in het organiseren van een Grand Prix getoond."

Cirkels

Er liggen vanzelfsprekend meer kapers op de kust, en Maffei geeft aan dat de FOM goed kijkt naar de mogelijkheden. Hij legt de situatie uit: "Er zijn heel erg veel plekken die een Formule 1-race willen hebben. We zijn daarom heel goed aan het kijken naar waar onze fans zitten en waar ze zouden kunnen zitten, wie een geweldige race kan organiseren en wie zich een race kan veroorloven. We kijken naar wie zich op de kruising van deze drie cirkels bevindt. Het is heel makkelijk voor te stellen dat er nog een race in Zuidoost-Azië bijkomt."