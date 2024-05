Red Bull en Ferrari komen met enorme updates in Imola

Dit weekend wordt in Imola de eerste Grand Prix op Europees grondgebied verreden. Traditioneel gezien is dit altijd het moment dat de teams veel nieuwe onderdelen introduceren. In de afgelopen weken ging het al veelvuldig over de updates, en nu blijkt dat meerdere teams hebben uitgepakt.

Bij Red Bull Racing lazen ze in de afgelopen weken in de media dat de concurrentie met veel updates naar Imola zou afreizen. Zelf hebben ze ook niet stilgezeten, zo blijkt uit de documenten van de FIA. Bij Red Bull hebben ze vooral gekeken naar de vloer en de voorvleugel. Vrijwel alle nieuwe onderdelen zijn dan ook gericht op de performance. Ze introduceren dit weekend een nieuwe voorvleugel en een nieuwe neus. Ook de floor edge en de floor body zijn nieuw.

Het gaat al weken over de updates van Ferrari. De Italiaanse renstal introduceert dit weekend een soort 2.0-versie van de huidige bolide. Uit de documenten van de FIA blijkt dat ze een vrachtlading aan nieuwe onderdelen hebben meegenomen naar Imola. Bij Ferrari ligt de nadruk vooral op de zijkant, de achterkant en de voorvleugel. De Italiaanse renstal introduceert een nieuwe voorvleugel, een nieuwe achtervleugel, een nieuwe inlet aan de sidepod, ze hebben de engine cover aangepast, en ook de achterwielophanging, de diffuser en de floor edge zijn vernieuwd.

Het grootste updatepakket wordt dit weekend meegenomen door Aston Martin. De Britse renstal introduceert maar liefst negen nieuwe onderdelen. De focus ligt ook hier op de vloer en de voorvleugel. Ook Mercedes neemt nieuwe vloeronderdelen mee, terwijl ze verder vooral wat circuitspecifieke dingen introduceren. Het team van Visa Cash App RB komt als enige niet met updates.