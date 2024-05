Verstappen lacht om puntensysteem: "Maak er maar wat van!"

Het is geen geheim dat er wordt nagedacht over de invoering van een nieuw puntensysteem in de Formule 1. Er liggen meerdere opties op tafel, maar niet iedereen is hier fan van. Max Verstappen haalt zijn schouders erover op, en hij stelt dat men er maar iets leuks van moet maken.

De verhoudingen in de Formule 1 zijn momenteel duidelijk. Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes, McLaren en Aston Martin vechten voor de voorste posities, waardoor er slechts een paar puntjes overblijven voor de overige teams. Men denkt er dan ook over na om het puntensysteem aan te passen. Eerst werd er gesproken over WK-punten voor de top twaalf, terwijl er ook wordt gesproken over WK-punten voor alle coureurs.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen haalt zijn schouders erover op. De Red Bull Racing-coureur wordt door de internationale media gevraagd wat hij van het plan vindt, en of hij ooit nog om deze puntjes moet strijden: "Als ik in die situatie beland, dan stop ik sowieso! Het probleem is uiteindelijk dat de top vijf te sterk is ten opzichte van de andere teams. Alleen kan je dan bezig blijven. Twaalf, veertien, zestien, achttien coureurs, of gewoon iedereen punten! Sowieso zijn er veel dingen aangepast. We werken ook sprintweekenden af, dus maak er maar wat van!"