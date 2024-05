Audi wil gaan jagen op successen

Audi is momenteel hard bezig met de voorbereidingen voor hun Formule 1-project. De Duitse autobouwer neemt vanaf 2026 het team van Sauber over, en ze barsten van de ambities. De topman van Audi geeft namelijk aan dat ze willen gaan jagen op successen.

In 2026 gaan er nieuwe motorregels gelden in de Formule 1, en dat heeft de aandacht getrokken van meerdere fabrikanten. Audi gaat voor het eerst deelnemen aan de sport, Ford gaat samenwerken met Red Bull Racing en Honda maakt hun comeback. Audi gaat in zee met het team van Sauber, en ze toveren de Zwitserse renstal in 2026 volledig om tot een fabrieksteam.

Ze gaan echter niet meedoen om het meedoen. Ze willen een gooi gaan doen naar de zeges, en misschien wel meer. Audi-CEO Gernot Dollner is hier heel erg duidelijk over in een interview met Auto, Motor und Sport: "Met de expertise van Oliver Hoffmann, die het project vanaf het begin aanzienlijk vooruit heeft geholpen, zijn we vol vertrouwen dat we deze uitdaging kunnen tackelen, en dat we vooraan het veld kunnen staan. Het wordt een lastige strijd, maar de Formule 1 is het belangrijkste autosportplatform in de wereld, en we gaan er alles aan doen om daar succesvol te zijn."