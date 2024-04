Zhou presenteert speciale helm voor thuisrace

Guanyu Zhou rijdt volgende week voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan een thuisrace. Voor het eerst sinds 2019 staat de Chinese Grand Prix op het programma en dat wordt een bijzondere race voor Zhou. De Kick Sauber-coureur heeft zijn helm voor de race in ieder geval al aan de rest van de wereld getoond.

Zhou heeft voor een bijzonder design gekozen voor zijn thuisrace. Voor hem wordt het een extra bijzondere race, want hij is ook nog eens in Shanghai geboren. De helm is dan ook een eerbetoon aan zijn geboortestad. Zhou heeft zich laten inspireren door de metrokaart van Shanghai en hij heeft alle highlights van de stad ook op de helm geplaatst. Op de achterkant van zijn helm staat een mooi detail. Op een fotootje is een piepjonge Zhou te zien met een Fernando Alonso-vlag.