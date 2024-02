Chandhok ziet nieuw megatalent: "Beste sinds Verstappen!"

Het team van Mercedes moet dit jaar op zoek gaan naar een geschikte vervanger van Lewis Hamilton. De renstal opent een zoektocht naar een nieuwe superster en de naam van het jonge talent Andrea Kimi Antonelli is al gevallen. Volgens Karun Chandhok wordt Antonelli al vergeleken met Max Verstappen.

Antonelli wordt gezien als één van de grootste talenten van het moment. De jonge Italiaan debuteert dit jaar in de Formule 2 en de verwachtingen zijn direct enorm hoog. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al aangegeven dat hij rustig aan wil doen met Antonelli, maar hij deed die uitspraken voordat Lewis Hamilton bekend maakte dat hij per 2025 overstapt naar Ferrari. Antonelli wordt dan ook gezien als een mogelijke Hamilton-opvolger.

Gisteren kwamen er al geruchten naar buiten over de jonge Italiaan. Volgens The Race is hij namelijk een grote kanshebber om Hamilton op te volgen in 2025. Oud-coureur Karun Chandhok mengt zich op X in de discussie over Antonelli: "Uit alles wat ik hoor, blijkt dat hij enorm speciaal is. Ik heb met engineers gesproken die met hem werkte tijdens een recente Formule 3-privétest. Ze zeiden dat hij de beste coureur in een Formule 3-wagen was sinds Verstappen! De gok van McLaren met een rookie pakte in 2007 ook goed uit."