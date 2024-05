Ferrari voert eerste test met opmerkelijke wielkasten uit

Het team van Ferrari is begonnen met hun testdagen op het circuit van Fiorano. De Italiaanse renstal werkt daar een filmdag af, en ze testen een nieuw onderdeel voor de FIA uit. Op de eerste beelden is te zien dat deze splashguards de banden volledig bedekken.

In de afgelopen jaren zorgde de spray voor veel problemen in regenraces. De FIA besloot te gaan testen met een soort wielkasten, maar dat ging in eerste instantie niet helemaal goed. Het doorgaans goed ingevoerde Formu1a.Uno meldde eerder deze week al dat Ferrari hiermee zou gaan testen op Fiorano, en nu zijn de eerste beelden daarvan uitgelekt. Te zien is hoe er twee auto's over een natte baan rijden, waarbij de eerste wagen rijdt met een soort grote wielkasten. Deze bedekken bijna de volledige banden.