Steiner voorspelt einde van Red Bull-heerschappij

Het team van Red Bull Racing komt ook dit jaar weer sterk voor de dag in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal werd in Miami en Melbourne verslagen, maar verder wonnen ze alle andere races. Het vertrek van Adrian Newey is een flink verlies, en ook Günther Steiner denkt dat de dominantie van Red Bull ten einde zal komen.

Red Bull heerst sinds 2022 in de Formule 1. Max Verstappen verbrak in de afgelopen jaren veel records, en hij kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden. Achter de schermen is het al geruime tijd onrustig bij Red Bull, en vorige week werd bekend dat Adrian Newey het team gaat verlaten. De Britse topontwerper speelde een grote rol bij de successen, maar bij Red Bull verwachten ze niet direct de gevolgen van zijn vertrek te voelen.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner denkt dat de dominantie ten einde kan komen. In gesprek met de Duitse tak van Sky Sports legt Steiner zijn mening uit: "Aan alle dominantie komt een einde." Steiner denkt dat die overheersing in 2026 echt ten einde komt als de nieuwe regels gaan gelden, tot die tijd verwacht hij een ander beeld: "Red Bull staat er goed voor. Op de korte termijn zal dit geen groot verschil gaan maken, want het concept staat er al. De engineers halen de beste prestaties uit de zeer goede auto, daar hebben ze Adrian niet voor nodig. Hij is er om de toekomst te plannen en niet om te overzien wat ze op het circuit doen."